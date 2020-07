Così Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus: "Rimpianto per il risultato oltre il rigore, non avremmo meritato di perdere per come siamo stati in campo e per come abbiamo tenuto il predominio, gli episodi non ci premiano in questo momento. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, per le condizioni in cui eravamo abbiamo fatto una grande gara".