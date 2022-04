di CC, inviato

Simone Inzaghi, in conferenza stampa, parla dopo Juve-Inter.



TIGNA - "Penso che la squadra abbia fatto una partita intelligente, siamo stati in partita bene. Nel primo tempo ho rivisto quella traversa, c'è fallo sul nostro portiere. C'è stata l'incursione di Zakaria... la Juventus è fortissima, il tiro di Correa, di Perisic poi, potevamo fare un gol in più. La tappa è fondamentale, siamo a inseguire. Mancano ancora diverse partite".



SCINTILLE PER LA STAGIONE - "E' importante, è una serata importante e l'avevo detto alla vigilia che sarebbe stato importante. Era la partita che ci voleva in questo momento. Sapevamo l'avversario, i ragazzi sono stati bene in campo e la Juve non perdeva da 4 mesi. L'ultima a gennaio, con noi, la Supercoppa. L'Inter non vinceva da tempo".