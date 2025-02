Inzaghi in conferenza: 'Mai avute così tante occasioni allo Stadium'

Simone, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Inter.ANALISI - "Non siamo riusciti a concretizzare, nel secondo tempo non abbiamo approcciato come il primo, poi quando eravamo tornati a giocare con le distanze giuste c'è stato il gol di Conceicao che ha spostato gli equilibri. Sconfitta che fa male, diversa da Firenze, perse due trasferte, se vogliamo arrivare dove vogliamo dobbiamo cambiare marcia. Niente proclami, non pensare di essere i più forti ma chiaramente i più bravi".SCONTRI DIRETTI - "Dobbiamo cambiare il nostro percorso negli scontri diretti, è un dato di fatto, va analizzato negli anni precedenti eravamo stati bravi, quest'anno siamo carenti e dobbiamo migliorare. Quello che stiamo facendo non basta. Se non quello di non aver fatto gol, mai creato così tanto allo Stadium, c'era tanto rammarico. Ora si lavora di più perché in determinate partite non basta".

COSA MANCA - "Nell'ultima mezz'ora e negli ultimi 45 minuti di più. Non è qualcosa che si ripresenta, stasera a livello fisico la squadra stava molto bene, abbiamo fatto una partita determinata e di organizzazione, dovevamo essere più determinati in quello che abbiamo creato. Il calcio non ti perdona, il calcio è questo".NAPOLI E ATALANTA - "Lavoreremo, senza proclami. Lavorare di più perché quanto facciamo non basta. Siamo secondi, vorremmo essere primi. Ci sono avversari forti, la Juventus stasera, prima la Fiorentina. Parlare poco e lavorare. Per la partita di oggi e per quanto messo in campo, nulla da dire e recriminare. Serve più cattiveria".CAMBI - "Abbiamo fatto dei cambi che nel primo quarto d'ora avevo visto la Juve soffrire, sapevamo che sarebbero rientrati con più verve. Al di là dei cambi, avevamo risistemato la partita e nel momento migliore è arrivato il loro gol, la giocata di Kolo Muani e la palla che passa sotto Pavard. Dovevamo aiutarci".