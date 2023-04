Simone, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Inter."Buu razzisti? Chiaramente ci saranno le immagini, speriamo che si possa togliere quest'ammonizione. Il ragazzo è stato frainteso, è stato ammonito ed è scattata la doppia ammonizione. Il finale non è stato bello. Ora mi viene da pensare che ho perso Lukaku e Handanovic per il ritorno. Per noi sono molto importanti"."Cos'è successo in questi 2 giorni? Non siamo in un ottimo periodo, normale che non siamo contenti per il percorso in Champions e in Coppa Italia. Chiaramente è un percorso non da Inter. I giocatori sono responsabili e sanno delle difficoltà che stiamo avendo. Stasera grande partita contro una squadra in salute in uno stadio difficile. La squadra ha condotto la partita, il giudizio non sarebbe cambiato. Devo vedere ciò che è stato. Abbiamo avuto tante situazioni, quella di Brozovic, Mkhitaryan. Potevano far sì che la partita potesse cambiare. Abbiamo concesso un gol da evitare, la squadra è rimasta in partita e non si è disunita. Poi il risultato. Soddisfatto della squadra, a due giorni dalla partita persa, con tutto quello che avevamo creato. Grinta e determinazione, ottimo segnale"."I risultati aiutano. Avrei voluto una vittoria, ma per come si era messa la gara ci prendiamo il pari. Ora campionato e Champions, poi la gara in casa. Con una vittoria faremmo un'altra finale. Contento di quanto visto. Del gruppo. Chi ha giocato, chi è entrato. I ragazzi volevano fare una grande partita".