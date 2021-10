Simone, in conferenza stampa, ha analizzato Inter-Juve."Sono stato giustamente espulso, ma è normale che ci sia dispiacere perché avevamo fatto una grandissima gara. Potevamo prendere gol solo in una situazione del genere e dovevamo fare più attenzione"."Giocavamo contro la Juventus, me lo spiego così. In altri tempi pareggiare con loro ci poteva stare. Oggi per noi era importantissimo vincere e lo avremmo meritato. Dovevamo stare sicuramente più attenti e sicuramente Guida poteva non richiamarlo al VAR. Ci lecchiamo le ferite ma ripartiamo da questa grande prestazione"."Ovviamente mi preoccupa la distanza, ma più che altro dispiace aver perso due punti così. Il ritmo? Il ritmo tenuto nel primo tempo era difficile da mantenere, ma credo che anche nel secondo tempo abbiamo fatto bene e non meritavamo di pareggiare"."I miei giocatori mi sono piaciuti, tutti. Il calcio purtroppo è fatto di episodi e prendere un rigore così può portare anche a una brutta reazione. Sicuramente avremmo meritato di più".