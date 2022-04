Durante la conferenza stampa di oggi, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, ha presentato quello che ssarà il Derby d'Italia, dichiarando come i nerazzurri vogliano fare il risultato sul prato dell'Allianz Stadium.



'Quello che manca è il risultato e mi aspetto che domani arrivi perché le prestazioni non sono mai mancate secondo me. I dati ci dicono che creiamo tanto, nonostante i sette punti in sette partite di campionato. Abbiamo voglia di fare risultato, ma saranno tutte finali con quella di domani la più impegnativa'.