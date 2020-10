In vista del match tra Lazio e Bologna di domani, sulle colonne de Il Resto del Carlino parla Giancarlo Inzaghi, padre di Simone Inzaghi, dichiarando: "Conosciamo questo mondo, un po' mi fa sorridere che gli stessi allenatori nel giro di una partita vengano valutati in modo così diverso. Prima di battere il Borussia, c'era chi scriveva che su Simone si aggirava l'ombra di Allegri. Adesso che ha vinto è di nuovo un fenomeno. Ma ci siamo abituati, dopo tanti anni nel calcio, dove le opinioni cambiano veramente in fretta".