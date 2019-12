Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla a Sky Sport dopo la rocambolesca vittoria sul Cagliari e si tira fuori dalla corsa scudetto nonostante i biancocelesti siano a soli tre punti dalla coppia di testa.: ​"Tare dice che possiamo lottare per il primo posto? Allora sono d'accordo con lui".



SULLA PARTITA - "Siamo andati sotto, bravo Simeone, ma la squadra è rimasta lucida e chi è entrato ha fatto la differenza. Abbiamo mostrato un grandissimo spirito, faccio i complimenti ai ragazzi. Il recupero? C'è un regolamento. E penso che l'abbiano applicato".



SCUDETTO? - "Il nostro vero scudetto si chiama quarto posto, certi risultati non sono casuali: partono da lontano. E tante volte avremmo meritato di più: stiamo crescendo, anche attraverso le sconfitte. Tutto quello che stiamo raccogliendo è merito di ciò che stanno facendo i giocatori".



SUL MERCATO - "Con la società faremo un punto dopo la Supercoppa italiana con la Juve: di certo, le risposte che stanno arrivando dalla panchina sono veramente incoraggianti. Siamo un gruppo unito, che parte dal mio staff e arriva a tutta la dirigenza: non mi sono mai sentito in discussione, nemmeno sullo 0-3 contro l'Atalanta".