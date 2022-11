Le parole di Simonea Dazn:LA PARTITA - "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, non puoi andare a riposo sullo 0-0, il rammarico é lì. Secondo tempo siamo partiti discretamente, poi abbiamo preso gol e ci siamo disuniti. Potevamo pareggiare e abbiamo preso il secondo. Una sconfitta pesante, in un big match in uno scontro diretto, fa male, il calcio è così. L'anno scorso abbiamo vinto quando non meritavamo, stasera non ci stava il 2 a 0. Sugli episodi non siamo stati bravi".SCONTRI DIRETTI - "Un dato di fatto, in questi match dobbiamo fare di più, non possiamo non andare in vantaggio con quello che abbiamo creato. La mia squadra doveva fare di più".COSA NON VA - "Può succedere di andare sotto, abbiamo avuto troppa fretta ,la partita era lunga e ci siamo allungati. Prendiamo due gol su ripartenze, su cose dove abbiamo lavorato, potevamo fare fallo, non si può regalare questi gol alla Juve".SCUDETTO - "L'Inter deve puntare ad avere più continuità. Tutte corrono però questa è una sconfitta che fa male, tra 2 giorni siamo di nuovo in campo, dovremo recuperare a livello mentale".