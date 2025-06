Inzaghi: 'Ho seguito tanto l'Al-Hilal, qui per la sua storia e i tifosi'

AFP via Getty Images

Inzaghi-Al-Hilal, le prime dichiarazioni

Prime dichiarazioni dicome allenatore dell'. L'annuncio del suo ingaggio è arrivato nella serata di ieri, dopo il suo addio all': "Innanzitutto sono molto contento di intraprendere questa nuova esperienza. Il mio desiderio era sempre stato quello di poter andare ad allenare all'estero oltre che in Italia, questa per me - l'Al-Hilal - è una grandissima occasione per la mia carriera", le prime parole del tecnico piacentino, che ha firmato un biennale da almeno 50 milioni di euro complessivi.

- "L'Al-Hilal è un club che conosco perché seguo il calcio arabo, siamo stati tante volte a giocare in Arabia sia con la Lazio sia con l'Inter, quindi è un campionato che seguo. Poi l'Al-Hilal l'ho sempre seguito con massima simpatia perché avevo Sergej Milinkovic-Savic che è un giocatore che ho allenato anche alla Lazio e sono contento di averlo trovato qui nel club".- "Il calcio in Arabia Saudita sta evolvendo sempre di più. Ci sono ottime squadre come Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad: tantissime squadre. Il calcio è in evoluzione, migliora sempre. Poi chiaramente i giocatori, gli allenatori stranieri hanno apportato le proprie qualità. In più i calciatori arabi stanno crescendo sempre di più".- "Chiaramente ho seguito tanto la storia del club, dell'Al-Hilal. Poi io avevo questa esigenza di fare un'esperienza fuori dall'Italia, perché dopo aver allenato la Lazio e l'Inter ero molto curioso di conoscere nuove culture. Per me essere qui in Arabia Saudita è un grandissimo privilegio. Per quanto riguarda i pensieri iniziali dell'Al-Hilal ho guardato la storia del club, ho visto i milioni di fan che ha sempre, che ha allo stadio. Ho visto anche l'ultima partita in Champions League Asiatica a Gedda: lo stadio era pieno di tifosi dell'Al-Hilal".- "I miei obiettivi sono quelli di cercare di vincere il più possibile, di vincere trofei perché è una cosa importantissima. E poi spero di portare i miei principi di gioco e far giocare molto bene a calcio la squadra. Sicuramente porterò i miei principi, saremo una squadra con tanti ingredienti che servono: corsa, aggressività e determinazione. Cercheremo di vincere più partite possibili per il nostro club".- "Lo ritrovo e per me sarà un grandissimo aiuto, è un top player, ma oltre questo è un bravissimo ragazzo che avrò il piacere di allenare di nuovo".