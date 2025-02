Inzaghi furioso con l'arbitro dopo il Derby: 'Impossibile non darci rigore'

Getty Images

Simone Inzaghi, pur riconoscendo la delusione per il pareggio nel Derby di Milano, ha scelto di vedere il bicchiere mezzo pieno. L'Inter ha strappato un punto in extremis, ma il tecnico nerazzurro non ha risparmiato critiche agli episodi controversi che hanno segnato la partita. In particolare, Inzaghi ha contestato un "clamoroso rigore non dato" per un contatto tra Pavlovic e Thuram. Il tecnico ha spiegato che, nonostante la difficoltà degli episodi (tre pali, tre gol annullati), la mancata chiamata del rigore è stata incomprensibile. "È impossibile non dare questo rigore", ha dichiarato, visibilmente contrariato. Nonostante ciò, ha elogiato la determinazione della sua squadra, che è riuscita a ottenere un pari in una situazione così difficile.

"Purtroppo non siamo riusciti ad andare oltre gli episodi: il fallo da rigore l'ho già rivisto, meglio che non lo veda un'altra volta se no è peggio. È impossibile non dare questo rigore, è impossibile. Ci sta che l'arbitro non veda perché arriva Theo, ma chi sta seduto non può non chiamare l'arbitro. Comincio ad arrabbiarmi. Ma i ragazzi sono stati magnifici. Non era semplice pareggiare una partita con tutti questi episodi".