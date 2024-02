"Ho grandissima stima di Allegri. Fortunatamente abbiamo vinto parecchio con loro, abbiamo anche perso. Non é Inzaghi contro Allegri, ma Inter contro Juventus e vanno in campo i calciatori" così Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha risposto in conferenza stampa sul confronto diretto con l'allenatore bianconero. Ma cosa dicono i precedenti? Allegri è avanti con 9 vittorie su 18 gare. Per Inzaghi invece sono arrivati sei successi, oltre a tre pareggi. E ad Allegri, Inzaghi ha fatto i complimenti in conferenza: " Ha vinto tanto, un allenatore vincente, esperto, pratico. A me piace molto, abbiamo un'età diversa. Posso dire che quest'anno ho visto un'ottima Juventus, sono stati molto bravi a tenere il passo dell'inter. Si stanno dimostrando una super squadra."