Filippo Inzaghi si gode il pareggio con la Juventus. Il tecnico del Benevento ha dichiarato a Sky dopo l'1-1 nell'anticipo di campionato contro i campioni d'Italia in carica allenati dal suo ex compagno di squadra Andrea Pirlo: "Io mi sono fatto il mazzo per allenare in Serie A, sono dovuto tornare in Lega Pro vincendo un campionato di Serie C e uno di Serie B. Con i fatti, grazie ai calciatori che ho avuto e alle società dove ho lavorato. Sono arrivato qui un anno e mezzo fa dopo uno spareggio perso col Cittadella e tutti erano giù di morale. Ora la squadra è tornata a fare quello che sa, giocare a viso aperto mi dà fiducia. In questo campionato ci sono diverse squadre più forti di noi sotto l'aspetto tecnico, ma l'importante è che noi mettiamo sempre in campo la stessa fame mostrata oggi. Vedere il presidente Vigorito felice mi dà una grande soddisfazione".