Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato così dopo la vittoria dei biancocelesti per 5 a 1 contro la Spal. Ecco le sue parole: "Ieri Caicedo aveva qualche problema, è stato disponibile come sempre ed ha stretto i denti. Sono stati bravi i ragazzi a far diventare semplici una partita che non lo era. Le partite sono tutte dure, ma con questa voglia possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Sono felice per il gol di Adekanye, sta cercando di capire il calcio italiano. Mercato? Se veniva qualcuno ad aiutarci non c'erano problemi. Se firmerei per il secondo posto? Dobbiamo firmare per fare ancora partite come oggi, mancano diciassette partite alla fine e sono tantissime. Vivo alla giornata come sono stati questi quattro anni. Non firmerei per il secondo posto".