La massima sintonia dalle parti. Che è vera, che c'è. Che non va messa in discussione. Però... però intanto Simone Inzaghi ha anche il piacere di guardarsi attorno, dopo cinque anni di altissimi e qualche basso. Perché la firma con la Lazio non è ancora arrivata? A raccontarlo è Calciomercato.com: il rinvio ha alimentato voci su possibili contrasti e dubbi. "Ma non solo: anche di un possibile nuovo assalto della Juventus".



LA POSSIBILITA' - Inzaghi piace infatti molto al club bianconero, ma ora la scelta è ricaduta su Pirlo e si andrà avanti con questo nuovo corso ancora tutto da sviluppare. Il ritardo, dunque, è dovuto ad altro. Per CM, alla "volontà di Simone Inzaghi di ottenere della garanzie per i suoi collaboratori, coloro che formano il suo team da diversi anni". Secondo quanto filtra, il patron biancoceleste premierà quella che è una sua creatura con adeguamento contrattuale: 2,5 milioni netti a stagione più bonus fino al 2023 o 2024. Per la Juve, dunque, ci sarà tempo. Magari, in futuro...