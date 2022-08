Intervistato ai microfoni di DAZN nel post partita contro la Lazio, l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta della squa squadra per 3-1.'E’ una sconfitta che fa male. Partita equilibrata e combattuta, con un avversario di qualità. Il gol di Alberto ha rotto la partita. Dovevamo avere più cattiveria e determinazione, mettendoci qualcosa in più sull’1-1. Lukaku? Ha giocato bene le prime 2 partite, ora bisogna analizzare la partita persa, al di là della prestazione degli attaccanti voglio qualcosa in più dalla squadra'.