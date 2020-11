Ai microfoni di Sky Sport, Pippo Inzaghi ha commentato il pareggio tra il suo Benevento e la Juve: "Sono contentissimo di quello che hanno fatto i miei ragazzi, ma se fossimo stati un po' più bravi a ripartire avremmo anche potuto vincerla. Oggi abbiamo fatto un'impresa, la squadra si merita queste soddisfazioni. Quando si riesce a fare risultato con la Juve è perché ha girato tutto bene. Tuia non si allenava da un mese, avevamo un attaccante come terzino. Pensare di non perdere con la Juve era quasi impossibile, ma vedendo i ragazzi in allenamento avevo qualche speranza: non so quando ricapiterà che la Juve pareggi a Benevento". Poi il messaggio a Pirlo: "Prima della partita gli ho chiesto, scherzando, chi gliel'ha fatto fare di diventare allenatore".