Non è la prima volta che Simone Inzaghi, prima con la Lazio e poi con l'Inter, elimina la Juventus in una coppa nazionale. Con il successo di ieri, il tecnico nerazzurro ha avuto la meglio sui bianconeri tra Coppa Italia e Supercoppa ben 5 volte. La prima fu la Supercoppa nel 2017, poi sempre in Supercoppa nel 2019 e nel 2022. Mentre in Coppa Italia Inzaghi ha eliminato la Juve nelle ultime due stagioni.