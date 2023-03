Simone, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Porto: "18 mesi fa sono stato chiamato per riportare l'Inter agli ottavi. Mi avevano chiesto questo e arrivare nelle prime quattro perché c'era qualche problema al mio arrivo. Si è fatto un lavoro importante di trofei e vittorie, con qualche sconfitta che può capitare. L'Inter è seconda e ai quarti di Champions, un grandissimo traguardo al momento. Giusto godersi la partita, poi penseremo ai quarti. Questi ragazzi sono capaci di tutto. E non dimentichiamo che siamo secondi in campionato".- "Non ho nessuna rivincita da prendermi. Non è questo il momento di parlare. So il percorso che ho fatto qui nell'Inter con il mio staff e grandi uomini come i giocatori che ho. Lo scudetto ha provocato qualche problemino a livello economico: negli ultimi 18 mesi ha vinto trofei ed è entrata ai quarti di Champions. E' facile parlare di Simone Inzaghi perché forse l'educazione e l'intelligenza vengono confuse nella vita. Al momento giusto parlerò: lo devo a me stesso e ai miei familiari".- "E' bastato il gol di Lukaku nel doppio confronto, ora è giusto goderci il passaggio ai quarti. Da domani penseremo alla partita di domenica con la Juventus".