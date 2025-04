Inzaghi dopo la sconfitta col Bologna: "Hanno battuto la rimessa 12-13 metri avanti"

AFP via Getty Images

Le parole di Inzaghi dopo Bologna-Inter

Ilha battuto l'Inter all'ultimo respiro, con un goal in rovesciata di Orsolini che ha cambiato completamente le sorti della corsa Champions e scudetto. I rossoblù sono tornati al quarto posto superando proprio la, mentre i nerazzurri rimangono bloccati in vetta a pari merito con ilNel post partita l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, concentrandosi sull'azione da cui è nata la rete, a suo avviso irregolare."Chiaramente c'era nervosismo per l'ultima rimessa, è stata battuta 12-13 metri avanti. E' un dato oggettivo ma dovevamo essere più bravi. Siamo andati a saltare in due, si deve andare in uno. Il nervosismo è per quello, l'arbitro ha fatto il possibile e ha cercato di arbitrare al meglio. Una rimessa vicino alla mia panchina è stata battuta quasi all'area tecnica del Bologna. Ma non è un alibi, dovevamo essere più bravi. Ma la squadra ha fatto quello che doveva fare. Una rimessa 13 metri avanti non può essere convalidata, quella precedente a quella finale intendo".