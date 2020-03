Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento capolista della Serie B, non ha dubbi: “Vogliamo ricominciare a giocare, anche ad agosto. In un momento cosi' difficile, abbiamo fatto tutti un passo indietro, la salute è la priorità più grande. L'unica cosa che mi sento di dire e pensare è che, nel momento che tutto finirà, e speriamo il più presto possibile, noi vogliamo ricominciare a giocare. La cosa più giusta e logica è tornare a farlo, vogliamo finire quanto iniziato per otto mesi per evitare equivoci e che qualcuno subisca dei danni".



"Va bene anche ad agosto -si legge su Repubblica.it -, non capisco chi dice il contrario e non capisco quali interessi ci siano. Vogliano finire il campionato ricominciando a giugno, luglio o anche agosto, qualunque altra decisione penalizzerebbe qualcuno, tra ricorsi in tribunale e fallimenti di società, e il calcio non perderebbe due mesi ma due anni". A SKY SPORT - Inzaghi è anche intervenuto a Sky Sport, in cui ha parlato anche del suo passato alla Juve: 'Chi scelgo tra Juve e Milan? Sono state due grandi esperienze, però ricordo tutte le squadre in cui sono stato, come il Piacenza. Certo, al Milan è stato qualcosa di unico, ma anche per tutti gli anni che ci ho passato".