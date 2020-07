Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia della partita contro il Verona di Juric: "Sarà una gara impegnativa, giochiamo contro un avversario che ha fatto molto bene. Cercheremo di fare un'ottima partita, indipendentemente dalla classifica. Abbiamo raggiunto il nostro grande obiettivo, dobbiamo fare nel migliore dei modi le ultime tre partite. Vedremo come hanno recuperato i ragazzi, chi potrà esserci. Devo ancora prendere qualche decisione, lo farò con calma".



SUGLI INFORTUNATI - "Per i convocati aspettiamo ancora, vedremo l'allenamento di oggi. Marusic, Acerbi, Vavro e Cataldo probabilmente verranno con noi, ma non solo al massimo. Gli altri, eccezion fatta per Lazzari, Lulic, Radu e Leiva, ci saranno".