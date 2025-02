Inzaghi difende Lautaro: 'In 4 anni mai una parolaccia'. E sulla Juventus: 'Io l'avevo detto...'

Getty Images

Le parole di Simonein conferenza stampa:Vede un clima strano attorno all’Inter da quando Conte parlò di retro pensieri? Adesso sono tutti focalizzati sulla questione Lautaro.“Ne avevo parlato due conferenze fa, quando c’è di mezzo l’Inter c’è sempre qualche parola in più e ne avevo parlato per questo, per difendere la mia società e i miei ragazzi. L’ultima cosa è quella che riguarda Lautaro, ci lavoro da 4 anni e non gli ho mai sentito dire una parolaccia. A qualcuno poi può capitare in un momento di tensione, ma in 3 anni e mezzo non l’ho mai sentito. Il ragazzo l’ho visto comunque concentrato in allenamento, so che ascolta e sente tutto”.

Ritiene che la Juventus possa rientrare nella corsa scudetto?“L’ho detto a fine gennaio che la classifica era corta e che con una striscia di vittorie poteva rientrare, così come la Lazio”.