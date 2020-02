Simone Inzaghi ha le idee chiare. L'allenatore della Lazio, intervistato da Sky Sport, dopo la partita vinta sul campo del Genoa ha risposto alle domande sul Coronavirus e sui rinvii delle partite di campionato: "Penso che sia un problema serio e importante quello che sta accadendo in Italia, sono d'accordo se si dovranno fermare le partite di campionato. Fermo restando che secondo me in questi casi la prevenzione è importantissima. E penso che tutti si siano mossi nel modo migliore".



"Porte chiuse? Assolutamente no. Il succo del calcio sono i tifosi, ma non bisogna sottovalutare quello che sta capitando. Ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Il calcio resta dei tifosi, penso a oggi, con i tifosi del Genoa splendidi e quelli della Lazio impressionanti. E’ giusto vivere il calcio con le tifoserie, per questo bisognerà cercare di porre rimedio a questa grandissima problematica".