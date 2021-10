Come racconta Gazzetta, per l'Inter una vittoria contro la Juve, "dopo una prestazione di tale livello", avrebbe dato benzina nuova, subito dopo lo scatto in Champions." E invece tutto sarà da rifare a partire da Empoli, dove non ci sarà l’allenatore per quel rosso preso dopo il lancio rabbioso della pettorina. «In sei contro uno all’89o dovevamo essere più attenti, però l’arbitro era lì a due metri e dice di andare avanti… – ha detto Inzaghi -. Poi c’è stato il mio gesto sicuramente non bello da vedere»".