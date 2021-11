Filippo Inzaghi, allenatore del Brescia, interpellato nel corso della conferenza stampa pre partita, ha parlato di All or Nothing Juventus: "Mi piacerebbe vedere alla gente come si allenano questi ragazzi, questo sarebbe bello da far vedere. A me piacciono, ho visto quello su Mourinho e Guardiola e penso che siano di grosso insegnamento anche per chi vuole fare l'allenatore. Quello sulla Juventus non l'ho ancora visto e lo guarderò. Sono cose interessanti, ma non è semplice entrare con una telecamera. Certe cose secondo me dovrebbero rimanere private perché a volte in quei momenti si dicono anche cose che non si pensano, si perde anche la testa per cercare di spronare. Però se son cose che si possono fare vedere, come si allenano i ragazzi, sarebbe bello".