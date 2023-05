Simone Inzaghi ha raggiunto la finale di Champions League con l'Inter, superando il Milan. Un percorso, per certi aspetti simile a quello di Massimiliano Allegri nella prima esperienza alla Juve. Anche in quel caso, dopo l'addio di Antonio Conte, uscito sia con l'Inter che con la Juve ai gironi di Champions, chi è arrivato dopo è riuscito a centrare la finale europea. L'unica differenza è che Allegri aveva ottenuto questo traguardo al primo anno, mentre Inzaghi ce n'ha messo uno in più.