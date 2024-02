Simonenon era innel tardo pomeriggio, dovendo scontare un turno di squalifica. Nonostante ciò,ha vinto per 4-2 contro la, ribaltando la situazione nella ripresa dopo un primo tempo in svantaggio.Tuttavia, questa vittoria potrebbe comportare conseguenze indesiderate. Secondo il Codice di Giustizia Sportiva, l'allenatore squalificato non può comunicare con la squadra durante la partita. Il difensore Bastoni, coinvolto in questo scenario, potrebbe aver messo Inzaghi nei guai. Un precedente coinvolgente Marco Donadel, ex centrocampista ora allenatore, indica che tale comportamento è stato punito con un'ulteriore giornata di squalifica e una multa per i collaboratori.Dunque, Inzaghi rischia un'ulteriore squalifica. Potrebbe saltare la prossima partita contro la Salernitana, aggiungendo una giornata di stop a quella già scontata. Un'attenzione particolare è richiesta per evitare sanzioni ulteriori.