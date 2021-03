Pippo Inzaghi con un jolly in attacco. Corsi e ricorsi storici che capitano al centro dell'universo Juve, che pure l'ex attaccante conosce bene. Come racconta il Corriere dello Sport, Inzaghi ha invece un'abbondanza incredibile sul fronte d'attacco. Può scegliere come vuole, a seconda delle caratteristiche della partita che vorrà giocare. Ha però problemi sugli esterni difensivi e probabilmente anche per questo cambierà modulo. Ma davanti? Probabilmente sceglierà Lapadula insieme a Gaich. La richiesta alla squadra? "Che il Benevento torni ad essere squadra, compatta e arcigna, dopo qualche passo a vuoto. Ed essere in tanti può anche sopperire alle altre due assenze gravi, quelle degli squalificati Glik e Schiattarella".