Oggi si affrontano da avversi, ma i lunghi colloqui sul prato verde dello Stadium nel prepartita tra Juventus e Benevento testimoniano come Filippo Inzaghi abbia mantenuto buoni rapporti con il mondo bianconero. Sky Sport ha inoltre rivelato un curioso retroscena legato all’approdo dell’ex bomber del Milan sulla panchina dei campani. Fabio Paratici e Inzaghi sono entrambi di Piacenza e il dirigente della Juve mise una buona parola con Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, per scegliere proprio Inzaghi come guida tecnica.