Da quanto tempo l'Inter non vinceva in casa della Juventus? Ci sono voluti nove anni e mezzo per brindare nuovamente a casa Juve, racconta La Gazzetta dello Sport. "Da ieri sera Andrea Stramaccioni finisce definitivamente nel passato più remoto, il presente – e magari anche il futuro – è tornato nelle mani di Inzaghi, che in un colpo solo cancella due mesi sulle montagne russe e rilancia la sua Inter prepotentemente nella corsa allo scudetto. Serviva solo vincere e vittoria è stata, ma adesso niente più alibi".