L'ex attaccante del Milan, Inzaghi, è tornato a parlare di Allegri ai microfoni di Sky Sport: "Io ho fatto un libro e ho voluto parlare solo di cose belle. Non mi piace chi fa i libri per raccontare cose per fare notizia o litigi. Nel libro è venuta fuori questa circostanza. Ho detto solo la verità e Allegri sa cosa penso. Non ho bisogno di aggiustare niente con nessuno. Se sono poco considerato non meritandolo per me si chiude il discorso lì. Ci sono tante cose belle, non voglio parlarne. Dopo tanto tempo posso dire che è stato meglio così: aver smesso con l’ultimo tiro sotto la mia curva con la maglia del Milan addosso è stato il giusto coronamento di una stagione bella".