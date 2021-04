Negli ultimi anni in più occasioni il nome di Simone Inzaghi è stato accostato alla panchina della Juventus. Lo stesso si è riproposto nell'ultimo periodo, quando la posizione di Andrea Pirlo è sembrata più in bilico che mai. Il tecnico piacentino, però, intervenuto nella conferenza stampa pre Lazio-Spezia, ha parlato anche del suo futuro: "Come in tutte le famiglie bisognerà sedersi, ma penso che il presidente mi ritenga la sua prima scelta, come la Lazio è la mia. Penso che questo matrimonio possa andare avanti nel migliore dei modi, senza se e senza ma".