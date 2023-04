Queste le parole del tecnico dell'Inter, Simonedopo la semifinale di ritorno contro la Juventus, a Mediaset."È stata una bellissima serata con una partita intensa dall'inizio in una sfida corretta. Abbiamo meritato la finale nell'arco delle due partite e volevamo fortemente tornare a Roma in finale. Bravissimi i ragazzi perché giocare cosi spesso non è semplice"."I ragazzi sono straordinari, contro la Juventus hanno fatto una grande gara senza mai perdere un metro contro una squadra molto forte. Siamo rimasti compatti e uniti, alternando i momenti della partita. Anche chi è entrato ha fatto la sua parte e mi porto a casa tantissime sensazioni ottime"."Fortunatamente, con un po' di fatica, la società mi hanno accontentato portandolo qui. Ha grandi qualità dentro e fuori dal campo, ci sta dando una grossa mano e lui come gli altri stanno facendo un ottimo lavoro nelle coppe"."Sono due giocatori importantissimi con qualità fisiche e tecniche elevate. È riduttivo parlare dei singoli, ma la cosa importante è avere tutta la rosa a disposizione dopo aver perso per mesi Lukaku e Brozovic"."Mi ha fatto i complimenti. Ho grande rispetto per il mister, ci conosciamo da tanto tempo".