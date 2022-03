L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, ha presentato il big match di domani contro il Liverpool nella conferenza stampa di presentazione alla sfida, dove si ripartirà dallo 0-2 dell'andata.



'Al sorteggio non ci è andata benissimo, sapevamo dell'importanza del Liverpool che abbiamo affrontato nel migliore dei modi. Così faremo anche in casa loro, giocandoci le nostre carte. Partiamo da un punteggio di svantaggio, sarebbe importante trovare un gol nel primo tempo. Sarebbe essenziale, ma sarà molto difficile. L'abbiamo preparata in tre giorni, sappiamo chi incontreremo: una delle squadre più forti d'Europa con City e Bayern'.