Simone Inzaghi nel mirino del Barcellona. A raccontarlo è il Corriere della Sera, che cita fonti dalla Spagna: "Il tocco di Inzaghi che moltiplica i talenti, ora in vetrina c’è lui". I blaugrana stanno seguendo il tecnico biancoceleste, e non è necessariamente una buona notizia per i bianconeri: nel caso in cui dovessero sostituire Maurizio Sarri a fine anno, nel bouquet di nomi ci sarebbe proprio Inzaghi. Ora, con una tentazione in più...