La situazione in casa Lazio è molto delicata per quanto riguarda le positività al coronavirus. Oggi, rivela Repubblica, Simone Inzaghi ha condotto un allenamento con soli 12 giocatori. Se nel giro di tamponi di domattina dovessero risultare almeno dieci positività al Covid-19, il club biancoceleste come da protocollo potrà chiedere il rinvio della partita sul campo del Torino prevista domenica pomeriggio. Una situazione da tenere d'occhio anche per la Juventus: dopo la trasferta col Toro, infatti, la Lazio attende domenica 8 novembre la visita della Juve. Regnano l'attesa e l'incertezza.