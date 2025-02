Inzaghi a Sky: 'Contro la Juventus una brutta sconfitta, ma a volte è questione di centimetri...'

AFP via Getty Images

Le parole di Inzaghi sulla sconfitta dell'Inter contro la Juventus

Mentre laferita per l'eliminazione dalla Champions League si prepara alla trasferta di Cagliari , l'è pronta a scendere in campo questa sera contro il Genoa, con l'obiettivo di tornare a fare punti in campionato dopo la sconfitta patita all'Allianz Stadium contro la Vecchia Signora, per non allontanarsi ulteriormente dal Napoli capolista che al momento segue a due punti di distanza.ha parlato anche di questo nella sua intervista ai microfoni di Sky.- "Tutte le sconfitte fanno male. Per come è andata la partita, quella contro la Juventus è stata una brutta sconfitta. Ci servirà senz’altro per migliorarci. Se andiamo ad analizzare le tre sconfitte in 40 giorni i miei ragazzi hanno sempre creato tantissime palle goal. Poi bisogna sempre considerare il tipo di avversario e anche il fatto che certe partite non si riesce a vincerle per questioni di centimetri. Anzi, a volte si finisce addirittura per perderle".

- "Penso che questa Inter umiltà e cattiveria ce l'abbia sempre avute. Sono tre anni e mezzo che i ragazzi lo stanno dimostrando, cercando di andare sempre oltre i propri limiti e di andare più avanti possibile in ogni competizione. È chiaro che tante volte gli esiti delle partite sono condizionati dagli episodi, nei match più importanti, soprattutto, serve essere perfetti. In quest’ultimo periodo non lo siamo stati sempre, come dimostrato anche dalla sfida contro la Juve".- "Cercheremo di lottare su tutti i fronti, come abbiamo sempre fatto in questi tre anni e mezzo. Perché ci piace tanto giocare e essere protagonisti".