L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta contro la Juve.SULLA GARA - È una vittoria importante e strameritata. Voluta con forza, è una tappa importante ma è ancora lunghissima. Juve e Milan non molleranno. La partita l’ha tenuta aperta Szczesny con due parate incredibili su Arnautovic e Barella. Abbiamo concesso una sola ripartenza in 95 minuti. Sommer è stato bello riposato stasera, bisognava tenere fino alla fine e la squadra è stata bravissima.SULLA SQUADRA – Sappiamo che mancano ancora quattro mesi intensi con tantissime partite. Dobbiamo continuare in questo modo. Abbiamo fatto un percorso straordinario e nonostante questo abbiamo solo 4 punti di vantaggio sulla Juventus. Difetto? Stasera è difficile trovarlo. Il risultato per quello che si è visto è molto stretto.EUROPA – Fra poco ricomincerà la Champions, che è un palcoscenico importantissimo per noi. Proveremo a ripetere lo straordinario percorso dell’anno scorso ma avremo subito di fronte una squadra fortissima.