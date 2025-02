Inzaghi a DAZN: 'Juventus più coraggiosa nel secondo tempo. Il goal di Conceicao non era nell'aria'

AFP via Getty Images

ha parlato a DAZN dopo la sconfitta dell'maturata sul campo della. Di seguito le sue dichiarazioni:"C'è grande rammarico, delusione, ma i ragazzi hanno fatto una grande gara di organizzazione, coraggio, occasioni create, dovevamo essere più bravi nel far goal. Dovevamo chiudere il primo tempo in vantaggio, mente il secondo non l'abbiamo approcciato come il primo. Poi quando ci eravamo assestati è arrivato il goal di Conceicao. Non dobbiamo fare proclami perché quello che stiamo facendo, per la cosa che vogliamo, non basta".

"Nel seocndo tempo non stavamo facendo bene come il primo, sapevamo che la Juve sarebbe cresciuta e sarebbe stata più coraggiosa. L'avevamo aggiustata, con l'occasione di Zalewski, nel momento precedente al goal dell'1-0 che in quel momento non era nell'area. Abbiamo perso due partite in trasfetta anche se oggi è tutt'altra partita rispetto a Firenze. Dobbiamo cambiare marcia soprattutto negli scontri diretti"."Dovevamo fare meglio, abbiamo creato situazioni che in nove anni che vengo qui a Torino, da allenatore di Lazio e Inter, non avevo mai avuto. Stiamo parlando di una sconfitta che ci fa male e che ci obbliga a fare di più e meglio. Siamo ancora tutte lì, mancano tante partite ma dobbiamo cambiare passo. Napoli-Inter? Sarà una partita importante, come lo è stata stasera, ma prima abbiamo Genoa e Lazio, poi fra quindici giorni sarà uno scontro diretto importante con una competitor e cercheremo di fare del nostro meglio, e sopratutto meglio di stasera".