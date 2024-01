Dopo il passo falso della Juve nella sfida di ieri contro l'Empoli, ora l'Inter ha una grande opportunità per tornare al comando della classifica, con ancora una gara da recuperare. Ad analizzare il tema relativo alla lotta scudetto è stato l'allenatore nerazzurro Simone, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre partita contro la Fiorentina."​Serenità dopo il pareggio della Juve?Dobbiamo pensare partita per partita, stasera è molto difficile contro un'ottima squadra forte, lo ha dimostrato il loro cammino in Coppa Italia e Conference".