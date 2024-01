L'allenatore dell'Inter, Simoneha commentato così la vittoria contro la Fiorentina nelle dichiarazioni post partita rilasciate ai microfoni di DAZN.- "".- "Non ho rivisto ne sentito Marelli. Gli episodi sono fatti per giudicare e vedere, hanno impiegato tanto tempo, indipendentemente che il rigore sia stato assegnato o no è giusto accettare quello che decidono.' - "Io parlo personalmente e non c'è stata maleducazione,La maglia arancione la mettiamo in trasferta. Faccio i complimenti a Sinner, è un esempio".

Appuntamento con lo SPECIALE MERCATO di OR LIVE, domani alle ore 13!