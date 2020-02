Senza Pjanic e senza piani, di quelli precisi. La Juve è capitolata a Verona e ha smarrito pure il suo regista lungo la strada. Non è questione di giornata storta, semmai per il bosniaco si tratta di un periodo decisamente sottotono. L'errore sul gol di Borini è praticamente l'istantanea di questo momento, con gli avversari che hanno imparato a trattenerlo in una morsa speciale, consci soprattutto delle difficoltà del calciatore nel liberarsi e trovare una posizione che non sia strettamente quella centrale. Così, Miralem cade. E fa male alla Juventus.