di Marco Sanfelici

Qual è l'attività che tra i “casciavìt” va per la maggiore? Sollevare polveroni biblici e poi, una volta depositata tutta quella rumenta, scoparla sotto lo zerbino. Come fanno altrimenti a sopportare di essere finiti nel gruppo degli inseguitori, loro che hanno spesso tirato la volata? Se poi si accorgono che il futuro che gli si para di fronte è molto simile a quello del “ricco Epulone” caduto in rovina, ogni scusa diventa buona per rifiutare la realtà.



Per quei 10 o 20 che non sanno chi siano i “casciavìt”, preciso che si tratta del soprannome dato in tempi ormai scoloriti dall'oblio ai milanisti, in contrapposizione ai cosiddetti “bauscia” dirimpettai. Che poi tutti i milanesi siano un po' bauscia è pure vero, ma è un fatto di DNA e non di fede calcistica.



Torno a bomba all'oggetto del busillis. Pare che, all'annuncio della presenza di Gigi Buffon nella partita interna contro la S.P.A.L., grazie alla quale il portierone juventino avrebbe collezionato il gettone numero 903 circa le presenze in squadre di club, staccando Paolo Maldini di un'incollatura, si siano alzati i “Non vale” di sgraziate voci rossonere “Maldini ha 647 presenze in serie A contro le sole 642 di Gigi”. Bene, mettiamo ordine. Che Paolino, figlio di Cesare, sia un grande milanista, forse il più grande, non ci piove e va detto con ammirazione. Va altresì detto che ora come ora, al Maldini divenuto dirigente, la cosa interessa poco assai, viste le difficoltà che sta incontrando, ben superiori a certe punte spuntate o attacchi velleitari incontrati in carriera.



Va anche sottolineato che al Maldini milanista, fischiato indecentemente, alla sua ultima partita, proprio da coloro che oggi alimentano una polemica da “Tapiro d'oro”, non è capitato di incorrere nella truffa del secolo, quella congegnata a quasi metà strada tra il suo club di appartenenza e quell'altro di là dai navigli. A Buffon sì. A Buffon è successo di vedersi privare di ciò che era suo per diritto di campo; di sentirsi il vento della frustrazione altrui sfregiargli la faccia; di subire una retrocessione da campione del Mondo.



Intanto la nemesi colpisce duro. Mentre la lana caprina fa bella mostra a Milanello, la Fiorentina passeggia sui cadaveri serviti dalla Premiata ditta di Pombe Funebri Giampaolo & C. A San Siro, stadio pericolante e fatiscente (boh, a me non sembra, ma non me ne intendo), vanno di moda i fischi ed i...fiaschi, intesi come non c'è fine al peggio.



Eppure a qualche milanista che tarda a nascondersi, sta a cuore la statistica, avendo finito le scorte di Sidol per l'argenteria. Beh, è solo questione di tempo. Tra 5 partite Gigi e Paolino saranno pari anche in serie A e fra 6 il grande Gigione metterà la freccia. A meno che, vista la situazione da lotta per la salvezza che si preannuncia, a Maldini non venga voglia di ridiscendere sull'erba. Farebbe certamente una figura migliore di quella che sta facendo da dirigente e sicuramente darebbe ancora dei punti ai mollaccioni che casualmente indossano la sua maglia. Intanto che c'è chiami anche Baresi: di 2 mani alzate in segno di resa, una lo sarebbe già costantemente.