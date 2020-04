“È stato un bellissimo gol. Come al solito, una pala del genere forse solo Pirlo la può mettere”. Parole e musica di Simone Pepe, che otto anni fa segnò un gol in rovesciata su invenzione del Maestro, in un Juve-Lazio che oggi potrebbe valere lo Scudetto. Attraverso un video postato su Twitter, la Juventus ha voluto ricordare questo momento, con le splendide immagini dell’azione e le parole di commento di Pepe: “Aspettavo perché lui faceva finta finta finta, aveva davanti questo avversario e continuava a fare finta e mi sono detto: ‘Prima o poi la dovrà mettere dentro’. Per fortuna poi è andata bene”.