Young Cristiano Ronaldo fan locked in cell after running on pitch take selfie with his hero https://t.co/H4a1RoJUYS — The Sun Football (@TheSunFootball) July 25, 2019

A modo suo, è stato uno dei protagonisti della sfida traed. Le immagini del giovanissimo tifoso che si siede accanto asulla panchina bianconera hanno stupito tutti. Il ragazzino quattordicenne, proveniente dal Kazakistan, ha fatto irruzione sul terreno di gioco, aggirando il controllo delle guardie. Il tifoso si è fatto immortalare in una foto con il Ronaldo. Tuttavia, dopo il triplice fischio, è stato poi fermato dalle autorità per la sua invasione di campo, per quanto si sia trattata di un gesto d'affetto nei confronti del suo idolo indiscusso, CR7. Il fuoriclasse portoghese non si è sottratto al classico selfie con il suo fan, che però è stato trattenuto in stato di fermo insieme al padre. La situazione si è risolta con un semplice avvertimento. grazie all'intervento dell'ambasciata kazaka.