Invasione di campo durante l'allenamento della Juventus in Cina

L'affetto dei tifosi in Asia per laè stato davvero sfrenato. Addirittura c'è chi non esita a fare follie pur di incontrare da vicino i bianconeri. Così anche in occasione dell'ultimo allenamento c'è stato chi è arrivato al punto di superare le protezioni allestite per tutelare gli uomini di. Così, un invasore di campo si è avvicinato ai campioni d'Italia, venendo prontamente bloccato dagli agenti.si è reso protagonista di un gesto singolare, fingendo di spingere un poliziotto tra le risate di alcuni compagni.