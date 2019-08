Invasione di campo a Trieste? Nessuna novità: capita spesso, infatti, che i giocatori della Juve vengano 'bersagliati' dai pochi coraggiosi che sfidano la sicurezza per entrare in campo e provare a strappare un saluto, una stretta di mano, una maglia ai protagonisti. Ah, pure un selfie. E' capitato questa sera al Nereo Rocco, quando sul finale della gara tra Juve e Triestina (a proposito: l'ha decisa Dybala, pure con una magia) un supporter bianconero si è catapultato da Matthijs de Ligt e l'ha fermato per una foto. Gentile, il centrale. Gliel'ha concessa prima che la sicurezza gli togliesse le grinfie sul centrale.