Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, Ettore Intorcia del Corriere dello Sport ha parlato di alcuni temi caldi tra i quali, ovviamente, la Juventus: “Credo che la Juve debba vivere come un successo l’aver escluso dalla lista Champions l’attaccante titolare dello scorso anno ed il colpo a parametro zero dello scorso mercato. Quando entri nell’elite del calcio mondiale ci sono dei prezzi da pagare, i giocatori ti lasciano mal volentieri perciò o accettando i ricchi ingaggi dalla Cina oppure accettano le scelte della società. Ora la palla spetta a Sarri che dovrà cercare di motivare i pià scontenti, Emre Can e Mandzukic in primis. Il tedesco non credeva di poter finire in ballottaggio con Khedira ma così è stato. Al momento non è scontata una loro partenza a gennaio. Le liste Champions si possono rivedere dopo i gironi e la Serie A offre talmente tante partite che grazie al turn over potranno trovare il loro spazio.