L'Inter vuole chiudere un grande colpo a centrocampo prima del prossimo 2 settembre, data di chiusura di questo caldissimo mercato estivo. Uno tra gli obiettivi più importanti resta Arturo Vidal, ex della Juventus oggi tra i possibili partenti in casa Barcellona. Chi potrebbe sbloccare l'affare, in prestito oneroso con diritto di riscatto, in favore dei nerazzurri è Ivan Rakitic. Dopo essere stato accostato alla Juventus in uno scambio alla pari con Emre Can, il croato è oggi più vicino alla permanenza in blaugrana. E nel caso fosse così, Vidal potrebbe liberarsi per l'Inter. Lo riporta La Repubblica.